Líderes dos EAU felicitam presidente da Índia pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 15 de agosto de 2025 (WAM) – O presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações à presidente da República da Índia, Droupadi Murmu, por ocasião do Dia da Independência de seu país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, enviaram mensagens semelhantes à presidente Droupadi Murmu e ao primeiro-ministro Narendra Modi pela data comemorativa.