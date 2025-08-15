EAU realizam 72º lançamento aéreo de ajuda sobre a Faixa de Gaza

ABU DHABI, 15 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos deram continuidade ao apoio humanitário ao povo palestino na Faixa de Gaza, realizando o 72º lançamento aéreo de ajuda no âmbito da Operação Pássaros da Bondade, parte da Operação Chivalrous Knight 3, em cooperação com a Jordânia e com a participação da Alemanha, Itália, Bélgica, França e Cingapura.

A remessa incluiu quantidades de alimentos essenciais, preparados com o apoio de instituições e entidades de caridade sediadas nos Emirados, para ajudar a atender às necessidades da população diante das difíceis condições humanitárias na Faixa.

Com a conclusão desta operação, o volume total de ajuda entregue por via aérea superou 3.972 toneladas de diversos itens de socorro, incluindo alimentos e suprimentos básicos, reforçando o compromisso firme dos Emirados em apoiar o povo palestino e fortalecer sua resiliência.

Essas iniciativas ressaltam o papel de liderança dos Emirados Árabes Unidos no trabalho humanitário internacional, mobilizando esforços regionais e globais e reforçando uma cultura de solidariedade para aliviar o sofrimento das populações afetadas em áreas de crise.