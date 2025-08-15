EAU manifestam solidariedade ao Paquistão e apresentam condolências por vítimas de queda de helicóptero de resgate

ABU DHABI, 15 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos manifestaram suas sinceras condolências e solidariedade à República Islâmica do Paquistão pelas vítimas das enchentes e deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas no norte do país, que causaram dezenas de mortes e grandes danos materiais.

Os Emirados também apresentaram condolências pelas vítimas da queda de um helicóptero durante uma missão de resgate, que resultou na morte de membros da tripulação.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores expressou suas condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo do Paquistão diante dessas tragédias, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.