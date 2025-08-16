Equipe de resgate dos EAU intensifica operações de campo para apagar incêndios florestais na Albânia

TIRANA, 16 de agosto de 2025 (WAM) – A equipe de resgate dos Emirados Árabes Unidos segue, pelo quinto dia consecutivo, empenhada em extinguir os incêndios florestais que atingem várias regiões da Albânia, em coordenação com as autoridades locais.

A equipe vem intensificando as operações de campo, realizadas sob as diretrizes do presidente dos EAU, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, utilizando equipamentos de última geração para monitorar os focos de incêndio, garantir o controle e evitar a reincidência, apesar dos desafios impostos pelas altas temperaturas e pelo terreno acidentado.

As operações de combate ao fogo começaram na última segunda-feira, com a chegada de aeronaves conjuntas e da equipe especializada. Nos últimos dias, foram realizadas 15 missões aéreas, que lançaram mais de 600 mil quilos de água sobre diferentes áreas afetadas. Esses esforços contribuíram para conter a propagação das chamas e impedir que atingissem zonas povoadas.