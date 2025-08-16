EAU condenam ataque terrorista no norte do Paquistão

ABU DHABI, 16 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais veementes o ataque terrorista contra uma delegacia de polícia em Peshawar, no norte do Paquistão, que deixou mortos e feridos entre os agentes de segurança.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a firme condenação dos Emirados a esses atos criminosos e sua rejeição permanente a todas as formas de violência e terrorismo que visam minar a segurança e a estabilidade.

O ministério expressou suas sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo da República Islâmica do Paquistão por esse ataque hediondo e covarde, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.