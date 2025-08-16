EAU saúdam Cúpula do Alasca realizada pelo presidente Donald Trump

ABU DHABI, 16 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos saudaram a cúpula realizada no Alasca entre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, manifestando apreço pelos esforços de Trump para promover o diálogo e avançar em soluções pacíficas. Os Emirados consideram a cúpula um passo importante para o fortalecimento da paz e da segurança internacionais e para a promoção de um clima de confiança na Europa.

O Ministério das Relações Exteriores elogiou esse encontro histórico, ressaltando que o diálogo construtivo continua sendo o meio mais eficaz para reduzir diferenças e resolver disputas. O ministério destacou ainda que os esforços conjuntos dos dois presidentes para encerrar a crise na Ucrânia representam uma fonte de esperança para o avanço da paz e da estabilidade globais.