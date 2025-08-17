EAU oferecem verão excepcional com turismo seguro e de alto padrão

ABU DHABI, 17 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos vivem uma temporada de turismo de verão diferenciada, atraindo residentes e visitantes de várias partes do mundo para uma ampla variedade de festivais e eventos culturais, históricos e de entretenimento.

Esse movimento ocorre em meio a um ambiente de segurança, estabilidade, tolerância e abertura a diversas culturas e povos.

O país conseguiu superar os desafios do clima quente, transformando o turismo de verão em uma temporada próspera que atrai um grande número de visitantes para as férias. Esse sucesso é impulsionado por grandes campanhas promocionais, ofertas atrativas de hospedagem, períodos de descontos e eventos de entretenimento em larga escala realizados em ambientes internos, apoiados por infraestrutura de padrão internacional.

Dados preliminares indicam um aumento expressivo na taxa de ocupação hoteleira em todo o país durante a atual temporada de verão, variando entre 60% e 70% em julho e na primeira quinzena de agosto.

O xeique doutor Saeed bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan afirmou que os Emirados estão vivendo uma temporada turística excepcional, reforçando sua posição de destino global que combina modernidade, conforto e segurança, graças a um ambiente totalmente integrado que garante turismo de alto padrão, infraestrutura inteligente e organização meticulosa.

Ele acrescentou que esses resultados são fruto da visão sábia da liderança dos Emirados, sob a presidência do xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, empenhado em consolidar o país como uma nação próspera e segura, que valoriza a inovação em todos os setores e coloca as pessoas no centro de suas prioridades por meio de investimentos em qualidade de vida e estabilidade social.

Neste verão, os Emirados recebem uma ampla variedade de eventos culturais e de entretenimento em seus diferentes emirados, incluindo festivais sazonais, promoções de compras, atividades familiares e iniciativas turísticas voltadas a visitantes da região e do mundo. Cidades como Abu Dhabi, Dubai e Sharjah consolidaram-se como destinos líderes, oferecendo um equilíbrio entre tradição e modernidade.

O que diferencia a experiência nos Emirados não é apenas a diversidade de opções turísticas, mas também a segurança e a estabilidade garantidas 24 horas por dia. O país figura entre os primeiros colocados em índices globais de segurança pessoal, proteção comunitária e qualidade dos serviços públicos, o que proporciona aos visitantes uma sensação constante de confiança e tranquilidade durante a estadia.

O xeique doutor Saeed bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan destacou que a segurança é fator central para tornar os Emirados um destino preferencial para famílias, onde moradores e visitantes podem desfrutar de espaços públicos, vida noturna e deslocamentos entre cidades em um ambiente tolerante, culturalmente aberto e respeitoso.

Ele ressaltou ainda que a imagem positiva do turismo de verão nos Emirados está diretamente ligada à estratégia nacional de desenvolvimento sustentável do setor, que inclui a adoção de infraestrutura inteligente para aprimorar a experiência dos visitantes do momento da chegada até a partida. Esses avanços refletem a visão estratégica dos Emirados, que equilibra desenvolvimento econômico, estabilidade social e bem-estar humano.

Neste verão, o país concentra esforços especialmente no turismo familiar e em eventos, com uma série de festivais e atividades em todo o território.

Abu Dhabi sediou diversos eventos culturais, como a 21ª edição do Festival de Tâmaras de Liwa, que recebeu cerca de 144.685 visitantes, e o Festival da Corrida Histórica de Dalma, além de eventos esportivos internacionais como o 6º Campeonato Mundial Juvenil da IMMAF, que contou com a participação de mais de 1.000 atletas de 60 países.

Dubai está promovendo o Dubai Summer Surprises até 31 de agosto, com uma programação que combina compras, sorteios, prêmios, entretenimento e atividades culturais para moradores e visitantes de todas as idades e nacionalidades.

Já o Sharjah Summer Promotions atrai moradores e turistas para eventos que impulsionam a atividade turística e comercial do emirado, além de oferecer aos consumidores uma experiência única de compras.