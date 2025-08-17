Comitê Supremo para o Desenvolvimento de Hatta lança novas oportunidades de investimento no projeto Cachoeiras Sustentáveis

DUBAI, 17 de agosto de 2025 (WAM) — Sob orientação do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, o Comitê Supremo para o Desenvolvimento de Hatta anunciou 14 novas oportunidades de investimento e exploração comercial no projeto Cachoeiras Sustentáveis de Hatta.

As oportunidades, disponibilizadas por meio da Prefeitura de Dubai, têm como objetivo capacitar os cidadãos locais, gerar empregos e apoiar o desenvolvimento econômico e social sustentável da região.

Todos os espaços comerciais no projeto serão destinados gratuitamente, por um período de um ano, a cidadãos emiradenses residentes em Hatta. A medida busca impulsionar pequenos negócios e famílias produtivas em uma das regiões mais cênicas e culturalmente ricas dos Emirados Árabes Unidos.

A iniciativa está alinhada ao Plano Diretor Urbano Dubai 2040, ao Plano Diretor de Desenvolvimento de Hatta e aos objetivos do Comitê Supremo para o Desenvolvimento de Hatta, ao criar oportunidades de investimento voltadas para cidadãos. Também contribui para a Agenda Social Dubai 33 e para a Agenda Econômica Dubai D33, que visam posicionar Dubai entre as três principais cidades turísticas do mundo, promovendo o desenvolvimento econômico inclusivo e a sustentabilidade ambiental.

Com área total de 750 metros quadrados, as novas oportunidades incluem quatro restaurantes, quatro lojas e seis quiosques de alimentos e bebidas.

Os espaços oferecerão experiências variadas, com culinárias emiradense, árabe, ocidental e tradicional, além de cafés locais, aluguel de equipamentos e lojas de lembranças e presentes. Os projetos buscam estimular o turismo, apoiar a cultura local e promover a autossuficiência econômica dos moradores de Hatta.

Bader Anwahi, diretor da Agência de Instalações Públicas da Prefeitura de Dubai, afirmou que, pela primeira vez, estão sendo oferecidas oportunidades de investimento e comércio na área da represa de Hatta, especificamente nas Cachoeiras Sustentáveis. "Trata-se de um avanço significativo no fortalecimento da economia local e na valorização dos empreendedores emiradenses. A iniciativa cria um ambiente favorável aos negócios, que gera empregos únicos para os cidadãos, incentiva novos projetos e permite que famílias produtivas e moradores expandam seus pequenos empreendimentos. Essas oportunidades vão impulsionar o desenvolvimento econômico de Hatta e abrir caminho para uma nova geração de empreendedores”, disse.

O projeto Cachoeiras Sustentáveis de Hatta é uma das principais atrações turísticas da área da represa, com águas que descem do reservatório superior da Usina Hidrelétrica de Hatta por um mural em mosaico — o maior do mundo em seu gênero — com retratos do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan e do xeique Rashid bin Saeed Al Maktoum. O mural tem 2.199 metros quadrados e mais de 1,2 milhão de peças de mármore natural.