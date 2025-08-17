Líderes dos Emirados parabenizam presidente da Indonésia pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 17 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de congratulações ao presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, por ocasião do Dia da Independência do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente indonésio.