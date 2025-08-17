Equipes de resgate dos Emirados continuam com combate a incêndios florestais na Albânia

TIRANA, 17 de agosto de 2025 (WAM) — Equipes de resgate dos Emirados Árabes Unidos continuam os trabalhos para extinguir incêndios florestais em diversas regiões da Albânia, em coordenação com as autoridades locais. A ação integra o apoio contínuo dos Emirados a missões humanitárias internacionais e reflete o compromisso do país com respostas rápidas a desastres naturais, dentro de uma política externa baseada na solidariedade e na cooperação global.

A equipe intensificou as operações em campo, conduzidas sob orientação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, utilizando equipamentos de última geração para controlar os incêndios e evitar que voltem a ocorrer.

Os trabalhos de combate aos incêndios começaram na segunda-feira passada (11/08), após a chegada de aeronaves conjuntas e de uma equipe especializada no dia anterior. Desde então, foram realizadas dezenas de voos com o lançamento de milhares de quilos de água sobre as áreas atingidas.

Os incêndios começaram em 5 de agosto de 2025 e se espalharam rapidamente devido às ondas de calor extremo, à seca prolongada e aos ventos fortes.