Sharjah Self-Defence vence 5ª etapa do Campeonato Khaled bin Mohamed bin Zayed de Jiu-jítsu

DUBAI, 17 de agosto de 2025 (WAM) — A quinta etapa da segunda edição do Campeonato Khaled bin Mohamed bin Zayed de Jiu-jítsu, voltado para disputas sem quimono (no-gi), foi encerrada neste domingo no Al Nasr Club, em Dubai. O evento atraiu grande público e reuniu atletas das categorias sub-18, adulto e master, em clima de forte competitividade.

O último dia de disputas foi marcado por combates intensos e de alto nível técnico, evidenciando o crescimento acelerado do jiu-jítsu nos Emirados Árabes Unidos e o papel de destaque do país no cenário internacional da modalidade. Atletas experientes protagonizaram duelos equilibrados, elevando o nível da competição.

Ao fim da rodada, o Sharjah Self-Defence Sports Club terminou na liderança da classificação geral. O M.O.D UAE ficou com o segundo lugar, e o Al Ain Jiu-Jitsu Club encerrou em terceiro.

A cerimônia de encerramento contou com a presença de Yousef Abdullah Al Batran, membro do conselho da Federação dos Emirados de Jiu-jítsu; Abdulrazzaq Al Hashemi, presidente da Al Nasr Sports Games Company; Mohammed Mubarak, diretor de Segurança da Aviação e Materiais Perigosos; Nayef Ibrahim, diretor sênior de Operações e Eventos do Departamento de Economia e Turismo de Dubai; e Hashem Al Quraishi, diretor do Departamento de Contratos e Compras da Prefeitura de Dubai.

Mohamed Salem Al Dhaheri, vice-presidente da Federação Emiradense de Jiu-jítsu, afirmou que o campeonato representa o papel do esporte na promoção da coesão social e na disseminação de valores nobres entre gerações. "É uma plataforma que aproxima atletas e famílias em um ambiente que reflete o espírito e os benefícios físicos e mentais do jiu-jítsu. Ficamos felizes com a grande participação, que comprova a crescente popularidade da modalidade nos Emirados”, acrescentou.

Já Abdulrazzaq Al Hashemi, dirigente do Al Nasr Club, destacou o orgulho em sediar um campeonato tão importante. "Sabemos o quanto o jiu-jítsu contribui para o desenvolvimento físico e pessoal dos praticantes, ajudando a formar disciplina, confiança e caráter. Os níveis técnicos que vimos nesta etapa confirmam o trabalho que está sendo feito para consolidar a posição dos Emirados no cenário global do jiu-jítsu. É uma honra que o Al Nasr faça parte desse caminho”, disse.

Khaled Waleed Zawia, atleta do Al Jazira Club e medalhista de ouro na categoria sub-18 até 66 kg, comemorou a conquista: “Faço questão de participar deste campeonato, porque a presença de atletas fortes e clubes competitivos me ajuda a evoluir. As lutas foram difíceis, mas consegui vencer todas, garantir o ouro e somar pontos valiosos para o meu clube.”