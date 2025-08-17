Emirados Árabes Unidos realizam 73º lançamento aéreo de ajuda humanitária sobre a Faixa de Gaza

ABU DHABI, 17 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos continuam a prestar apoio humanitário ao povo palestino na Faixa de Gaza, realizando 73º lançamento aéreo de ajuda no âmbito da Operação Pássaros da Bondade, que integra a Operação Chivalrous Knight 3. A ação é conduzida em cooperação com a Jordânia e conta com a participação da Alemanha, Itália, Bélgica, França, Dinamarca, Holanda, Singapura e Indonésia.

A remessa incluiu uma quantidade de suprimentos alimentares essenciais, preparados com o apoio de instituições e entidades beneficentes sediadas nos Emirados, com o objetivo de atender às necessidades da população diante das difíceis condições humanitárias na região.

Com a conclusão desta operação, o total de ajuda lançada por via aérea ultrapassou 3.988 toneladas de itens de socorro, entre alimentos e suprimentos essenciais, o que evidencia o compromisso contínuo dos Emirados Árabes Unidos com o apoio ao povo palestino e o fortalecimento de sua resiliência.

As iniciativas reforçam o papel de destaque dos Emirados na ajuda humanitária internacional, mobilizando esforços regionais e globais e consolidando uma abordagem solidária voltada ao alívio do sofrimento em áreas de crise.