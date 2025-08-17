Vice-governante de Sharjah se reúne com ministro da Justiça do Egito

CAIRO, 17 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Sultan bin Ahmed Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e presidente do Conselho Judicial, reuniu-se com Adnan Fanjari, ministro da Justiça do Egito, na sede do ministério, localizada na nova capital administrativa do país.

Durante o encontro, Sultan destacou os sólidos laços de amizade e cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e o Egito, especialmente nas áreas jurídica e judicial. Ele manifestou interesse em ampliar a colaboração entre o Conselho Judicial de Sharjah e o Ministério da Justiça egípcio, enfatizando o desejo de aproveitar a ampla experiência jurídica do Egito. O xeique elogiou os esforços do ministério para modernizar o sistema judicial e atualizar a legislação de acordo com as exigências contemporâneas.

As duas partes discutiram a importância do intercâmbio de conhecimentos e experiências para aprimorar a eficiência dos tribunais e a qualificação dos profissionais da área jurídica. Essa cooperação reflete os profundos vínculos entre os dois países e o compromisso mútuo de fortalecer seus marcos legais.

Após a reunião, Sultan visitou as instalações do Ministério da Justiça para conhecer de perto os serviços especializados e a infraestrutura moderna, voltados a melhorar os processos legais e aumentar a eficiência do sistema judiciário egípcio.

A autoridade também percorreu a biblioteca do ministério, que abriga uma vasta coleção de textos jurídicos. Foi apresentado ao sistema de armazenamento eletrônico de livros e teve acesso a uma ampla gama de referências legais, publicações de tribunais e obras de direito público e privado, tanto em árabe quanto em inglês. Também examinou exemplares históricos com mais de um século de existência.

A visita incluiu ainda uma passagem pelo lounge dos funcionários e pela creche do ministério, onde conheceu os programas de cuidado e educação voltados às crianças.