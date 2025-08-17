Vice-governante de Sharjah visita Ópera na nova capital administrativa do Egito

CAIRO, 17 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah, visitou a Casa da Ópera localizada na Cidade das Artes e da Cultura, na nova capital administrativa do Egito. O espaço é considerado o maior centro cultural e artístico do Oriente Médio.

Sultan percorreu os salões do edifício, admirando seus desenhos exclusivos e murais históricos pintados à mão. Ele também recebeu informações sobre as diversas instalações do local, que incluem salas para apresentações de ópera, música e teatro, além de salas de treinamento e áreas de bastidores.

O salão principal tem capacidade para 2.200 pessoas distribuídas em quatro níveis e está equipado para receber espetáculos de nível internacional, como orquestras, balé rítmico, ópera e circos. Possui ainda duas torres móveis para ampliação do espaço.

O vice-governante de Sharjah também visitou o salão de música, que acomoda 1.200 espectadores em três níveis. Projetado segundo os mais altos padrões internacionais, o espaço conta com tecnologia de ponta para apoio a orquestras e apresentações musicais. Entre os destaques está um órgão de tubos com 4.044 tubos, capaz de executar todos os tipos de música e equipado com sistema de absorção de sons altos não musicais.

Em seguida, o xeique esteve no salão de teatro, com capacidade para 650 pessoas em dois níveis. Voltado a peças dramáticas, espetáculos e programas de entrevistas, o ambiente dispõe de recursos tecnológicos avançados, como tradução multilíngue, transmissão automática de eventos para canais via satélite e modernos sistemas de som e iluminação.

Sultan deixou uma mensagem no livro de visitas: “Foi uma honra visitar a Cidade das Artes e da Cultura. Expresso meus sinceros agradecimentos e apreço a todos os responsáveis por este magnífico marco cultural.”

A visita foi encerrada com a troca de placas comemorativas e uma sessão de fotos em grupo com a delegação egípcia.