Emirados Árabes Unidos celebram Dia Mundial Humanitário e reafirmam apoio a populações vulneráveis

ABU DHABI, 18 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos celebram nesta terça-feira (19/08) o Dia Mundial Humanitário, destacando seu papel central no fornecimento de ajuda a populações afetadas por crises em todo o mundo. Até a metade de 2024, a ajuda externa do país havia beneficiado mais de 1 bilhão de pessoas, com um valor superior a 368 bilhões de dirhams (cerca de US$ 100 bilhões).

A data este ano coincide com os esforços do país para liderar ações internacionais de apoio a vítimas de guerras e conflitos, com destaque para a população palestina na Faixa de Gaza. Segundo relatórios das Nações Unidas, 44% de toda a ajuda internacional enviada à Faixa de Gaza em 2025 teve origem nos Emirados Árabes Unidos.

Até o momento, o país realizou 73 operações de lançamento aéreo de ajuda humanitária por meio da iniciativa Pássaros da Bondade. As remessas já somam mais de 3.988 toneladas de alimentos e suprimentos essenciais.

No Sudão, os Emirados reafirmaram seu compromisso ao anunciar, durante a Conferência Humanitária de Alto Nível realizada em Adis Abeba, em 14 de fevereiro de 2025, uma doação de US$ 200 milhões. Com isso, o total de ajuda humanitária concedida ao país africano na última década ultrapassa US$ 3,5 bilhões.

Em apoio à população da Ucrânia, os Emirados ampliaram neste ano suas iniciativas. A Agência de Ajuda Humanitária dos Emirados firmou acordo com a Fundação Olena Zelenska para financiar centros de acolhimento a famílias adotivas e orfanatos, com contribuição de US$ 4,5 milhões. Até fevereiro, mais de 1,2 milhão de pessoas haviam sido beneficiadas, incluindo 1 milhão de mulheres e crianças.

Os esforços de mediação entre Ucrânia e Rússia também resultaram em 16 operações de troca de prisioneiros, totalizando 4.349 pessoas libertadas.

Em resposta a desastres naturais, os Emirados enviaram, em janeiro de 2025, 30 mil cestas de alimentos e mais de 20 mil cobertores ao Chade, após inundações em várias regiões do país. No mesmo mês, foram remetidas 700 toneladas de mantimentos emergenciais à Somália.

No final de março, o país despachou mais de 200 toneladas de alimentos, tendas e medicamentos à Mianmar, após um terremoto. Posteriormente, foram enviadas 167 toneladas de materiais de emergência, como lonas e equipamentos, para ajudar cerca de 80 mil pessoas atingidas.

Mais recentemente, em 11 de agosto, equipes especializadas chegaram à capital da Albânia, Tirana, para auxiliar no combate a incêndios florestais. A operação contou com aeronaves, equipamentos e materiais de apoio ao combate ao fogo.

Além da resposta emergencial, os Emirados também lançaram campanhas de alcance global, como a Iniciativa do Legado dos Pais, cujos recursos são destinados ao tratamento de pessoas em situação vulnerável e ao fortalecimento de sistemas de saúde em comunidades carentes, por meio da construção de hospitais e do fornecimento de medicamentos.

Em outra frente, a Agência Emiradense de Ajuda Humanitária firmou acordo com o governo do Chade para a construção do Hospital Sheikha Fatima bint Mubarak e de um centro de hemodiálise em N'Djamena, capital do país, com o objetivo de ampliar o acesso a serviços médicos avançados para pacientes renais.