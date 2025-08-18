Embaixador dos Emirados apresenta credenciais ao governador-geral interino das Ilhas Salomão

HONIARA, Ilhas Salomão, 18 de agosto de 2025 (WAM) — O embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Austrália e embaixador não residente em Samoa, Ilhas Salomão e Vanuatu, Dr. Fahad Obaid Al Taffaq, apresentou suas credenciais como embaixador não residente dos Emirados nas Ilhas Salomão a Patterson J. Oti, governador-geral interino do país.

Durante o encontro, Al Taffaq transmitiu os cumprimentos do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan. Também expressou votos de progresso e prosperidade ao governo e ao povo das Ilhas Salomão.

Por sua vez, Oti enviou saudações aos líderes dos Emirados e desejou mais avanços e crescimento ao país.

O governador-geral interino elogiou os laços entre os dois países e desejou sucesso ao novo embaixador em sua missão de fortalecer a cooperação bilateral em diversas áreas.

Al Taffaq afirmou sentir orgulho em representar os Emirados nas Ilhas Salomão e destacou seu compromisso em ampliar as relações bilaterais, promovendo interesses mútuos e estreitando os vínculos entre os dois povos.