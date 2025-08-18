Empresa dos Emirados inicia construção de usina solar de 50 MW na República Centro-Africana

BANGUI, 18 de agosto de 2025 (WAM) — A empresa dos Emirados Árabes Unidos, Global South Utilities (GSU), subsidiária da Resources Investment Company, deu início oficialmente à construção de uma usina solar fotovoltaica de 50 megawatts em Sakaï, na República Centro-Africana. O projeto marca um avanço significativo no acesso à energia e na transição para fontes limpas no país.

A planta, que contará com um sistema de armazenamento de energia por bateria de 10 megawatt-hora, deverá fornecer eletricidade limpa a mais de 300 mil residências, com potencial para reduzir mais de 50 mil toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano. O projeto também visa reforçar a estabilidade da rede elétrica e garantir fornecimento contínuo de energia.

Além do impacto ambiental e energético, a iniciativa deve gerar empregos no setor de energias renováveis, contribuindo para a qualificação profissional e a inclusão econômica da população local.

A cerimônia de lançamento contou com a presença do presidente da República Centro-Africana, Faustin-Archange Touadéra; do ministro de Estado para Investimentos Estratégicos e Grandes Obras, Pascal Bida Koyagbele; além de autoridades locais e representantes da GSU.

“O projeto será fundamental para ampliar o acesso à energia em diversas comunidades do país”, afirmou Ali Alshimmari, diretor-geral e CEO da GSU. “Trata-se de mais um passo em nosso compromisso com soluções limpas e escaláveis em locais que muitos consideram desafiadores, mas que enxergamos como oportunidades para o crescimento sustentável.”

A usina solar de Sakaï é resultado direto do Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) assinado entre os Emirados Árabes Unidos e a República Centro-Africana em março de 2025, que visa ampliar o comércio e o investimento bilateral em setores estratégicos.

O projeto integra o portfólio crescente da GSU em energia limpa no continente africano, reforçando o compromisso dos Emirados com investimentos sustentáveis e parcerias econômicas concretas com países do Sul Global.