Rashid Al Mulla, dos EAU, conquista bronze no Campeonato Mundial de Aquabike na Indonésia

JACARTA, 18 de agosto de 2025 (WAM) – O campeão mundial e estrela da equipe de Abu Dhabi, Rashid Al Mulla, conquistou a medalha de bronze na rodada de abertura do Campeonato Mundial de Aquabike – Grande Prêmio da Indonésia, no Lago Toba 2025.
Al Mulla, atual campeão mundial na categoria Freestyle, garantiu o terceiro lugar na mesma disciplina com 40 pontos, após uma disputa acirrada contra alguns dos principais pilotos do mundo.
O italiano Roberto Mariani ficou em primeiro lugar com 50 pontos, enquanto seu compatriota Massimo Accumulo terminou em segundo, com 44 pontos.
A próxima etapa do campeonato será realizada em Olbia, na Itália, de 17 a 19 de outubro, marcando a segunda parada do “Pro-Circuit” World Championship após a abertura na Indonésia.