Hamdan bin Zayed afirma que Emirados construíram base sólida para atuação humanitária sustentável

ABU DHABI, 18 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês), afirmou que os Emirados Árabes Unidos, sob a liderança do presidente xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, estabeleceram bases sólidas para a sustentabilidade do trabalho humanitário, colocando essa missão como prioridade nacional e parte central de sua visão estratégica.

Em declaração por ocasião do Dia Mundial Humanitário, celebrado anualmente em 19 de agosto, Hamdan destacou que o país tem contribuído de forma ativa para a resposta a crises globais por meio de programas inovadores voltados a soluções sustentáveis de desenvolvimento comunitário.

Segundo ele, a ajuda humanitária internacional passou a fazer parte essencial da trajetória dos Emirados e é oferecida com base na neutralidade e nos princípios da humanidade, independentemente de considerações étnicas, religiosas ou sectárias.

Hamdan afirmou que a data representa uma oportunidade para reafirmar o compromisso dos Emirados com a cooperação internacional na área humanitária, destacando que os desafios globais exigem esforços conjuntos e visões unificadas entre povos e nações.

A autoridade mencionou os esforços contínuos dos Emirados para combater a pobreza, a fome e a desnutrição, bem como para aliviar o sofrimento em países afetados por crises humanitárias e de desenvolvimento. A ênfase, segundo ele, está no fornecimento de necessidades básicas, com destaque para a alimentação, considerada a primeira linha de defesa contra doenças, epidemias, deslocamentos forçados e privações.

Nesse contexto, o xeique citou relatórios internacionais recentes segundo os quais mais de 305 milhões de pessoas em 72 países necessitam de ajuda humanitária, e cerca de 400 milhões de crianças vivem em zonas de conflito.

O presidente do ERC fez um apelo à comunidade internacional e às agências das Nações Unidas para que intensifiquem seus esforços, fortaleçam parcerias e aprimorem a coordenação de programas e iniciativas voltadas ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os que visam à erradicação da pobreza e da fome.

Ele também pediu às organizações doadoras que ampliem o apoio a instituições humanitárias especializadas, de modo a permitir que essas entidades desempenhem plenamente seu papel diante das difíceis condições econômicas enfrentadas globalmente.

Por fim, o xeique Hamdan afirmou que o Crescente Vermelho dos Emirados tem ampliado recentemente o escopo de suas operações de socorro e aprimorado sua resposta a crises humanitárias em diversos países da região, sempre guiado por princípios que colocam as necessidades humanas no centro de sua atuação.