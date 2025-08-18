Rashid Al Shamsi, dos Emirados Árabes Unidos, ergue bandeira do país no cume mais alto da Europa

ABU DHABI, 18 de agosto de 2025 (WAM) — O aventureiro dos Emirados Árabes Unidos, Rashid Ghanem Al Shamsi, ergueu a bandeira do país no Monte Elbrus, o pico mais alto da Europa, localizado na cordilheira do Cáucaso, na Rússia. A montanha tem 5.642 metros de altitude e é conhecida pelas condições climáticas extremas e terreno acidentado.

Al Shamsi enfrentou nevascas e ventos fortes durante a escalada, superando temperaturas congelantes e desafios físicos severos. A conquista, segundo ele, exigiu resistência excepcional e forte determinação.

Após fincar a bandeira no cume, declarou: “Dedico esta conquista ao meu país, os Emirados Árabes Unidos, e a todos que acreditam que a força de vontade torna o impossível possível.”

Acrescentou ainda que alcançar o cume não foi apenas uma meta geográfica, mas também um símbolo de superação e perseverança.

O Monte Elbrus é uma das Sete Cumbres, grupo que reúne os picos mais altos de cada continente, e é considerado um dos mais desafiadores do mundo por suas condições climáticas e geográficas.

A façanha de Rashid Al Shamsi representa um marco para o montanhismo nacional e transmite uma mensagem de inspiração, destacando o espírito da juventude dos Emirados e sua capacidade de representar o país nos pontos mais altos do planeta.