Polícia de Dubai frustra roubo de diamante rosa de US$ 25 milhões em oito horas

DUBAI, 18 de agosto de 2025 (WAM) – Em uma operação chamada “Pink Diamond”, a Polícia de Dubai conseguiu frustrar o roubo de um diamante rosa excepcionalmente raro avaliado em US$ 25 milhões e impediu a tentativa dos criminosos de contrabandeá-lo para fora do país.

A Polícia de Dubai revelou que a Operação Pink Diamond levou à prisão da quadrilha, que planejava havia mais de um ano roubar o raro diamante, certificado por um instituto gemológico de prestígio e com uma classificação de pureza única, com apenas 0,01% de chance de se encontrar outro semelhante.

O esquema dos criminosos envolvia identificar o proprietário do diamante (um joalheiro) e enganá-lo, fazendo-o acreditar que um comprador rico estava interessado em adquiri-lo.

Para estabelecer credibilidade, os suspeitos se passaram por indivíduos abastados ao alugar carros de luxo e marcar encontros em hotéis sofisticados, persuadindo o comerciante a retirar o diamante de sua loja segura, o que possibilitou o roubo.

Com o uso de tecnologias avançadas, as equipes da Divisão de Investigação Criminal da Polícia de Dubai identificaram os três suspeitos, todos de nacionalidade asiática, rastrearam seus locais e os prenderam — garantindo que o diamante fosse recuperado em segurança antes que pudesse ser contrabandeado para fora do país em uma pequena geladeira com destino a uma nação asiática.

O diamante rosa é classificado como Fancy Intense e pesa 21,25 quilates. Possui clareza, simetria e polimento excepcionais, com classificação Excelente. Seu valor extraordinário e raridade o tornaram alvo prioritário, levando a quadrilha a elaborar esforços elaborados ao longo de um período prolongado.

A Polícia de Dubai revelou que o comerciante havia importado o diamante de um país europeu para vendê-lo em Dubai. A quadrilha monitorou de perto sua chegada e elaborou um plano sofisticado para roubá-lo, passando-se por intermediários ricos que representariam um potencial comprador.

O grupo marcou várias reuniões com o comerciante e até contratou um renomado especialista em diamantes para autenticar a joia, persuadindo ainda mais o comerciante da seriedade da transação.

Por fim, a quadrilha atraiu o comerciante a uma villa sob o pretexto de apresentá-lo ao “comprador”. Assim que o diamante foi apresentado, eles o agarraram e fugiram.

Assim que o comerciante relatou o roubo, uma força-tarefa especializada foi formada para identificar e localizar os três suspeitos, que inicialmente viviam juntos, mas se separaram após o crime e se mudaram para locais diferentes. As equipes da Polícia de Dubai invadiram esses locais simultaneamente, prenderam os suspeitos e recuperaram o diamante antes que ele pudesse deixar o país.

O proprietário do diamante descreveu a rápida resposta da Polícia de Dubai como “surpreendente”, afirmando que a velocidade e o profissionalismo transmitiram confiança imediata de que o caso seria resolvido.

Após ligar para o 999, disse que várias patrulhas chegaram em poucos minutos, iniciaram a investigação e ofereceram constante tranquilidade. “Para minha surpresa, já na manhã seguinte, ligaram dizendo que os suspeitos haviam sido presos e o diamante recuperado”, contou.

Atuando em Dubai desde 2005, o comerciante admitiu ter sido surpreendido pelo esquema e pediu que outros do setor sigam as diretrizes oficiais de segurança estabelecidas no emirado.

Ele acrescentou: “Dubai se tornou um centro global seguro para o comércio de diamantes. É importante mantermos os padrões que tornam isso possível.”