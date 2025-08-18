Equipe de resgate dos Emirados continua combate a incêndios florestais na Albânia

TIRANA, 18 de agosto de 2025 (WAM) – A equipe de resgate dos Emirados Árabes Unidos segue atuando no combate a incêndios florestais em várias regiões da Albânia, em coordenação com as autoridades locais competentes.

Segundo a agência, o grupo trabalha com alta eficiência para conter as chamas e limitar sua propagação, apesar dos desafios no terreno, como temperaturas elevadas e áreas de difícil acesso.

Até o momento, as operações realizadas incluíram 18 voos de helicópteros Black Hawk, com 359 lançamentos de água sobre os principais focos de incêndio.

A missão da equipe começou na última segunda-feira na região da floresta de Gramsh e áreas vizinhas, em cumprimento às diretrizes do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de apoiar os esforços da Albânia no controle do fogo.

Reuniões de coordenação entre os integrantes da equipe dos Emirados e autoridades albanesas seguem em andamento para definir planos adequados e acelerar as operações de combate, juntamente com o monitoramento constante em campo para evitar o ressurgimento das chamas.