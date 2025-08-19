Emirados Árabes Unidos apresentam projeto hídrico a jornalistas em Khan Younis

GAZA, 19 de agosto de 2025 (WAM) — A operação "Chivalrous Knight 3", conduzida pelos Emirados Árabes Unidos, organizou uma visita ao local do projeto de abastecimento de água "Lifeline", que acaba de alcançar as áreas do sul de Al Mawasi, em Khan Younis — uma das regiões mais densamente povoadas da Faixa de Gaza, onde se concentram milhares de famílias deslocadas.

O objetivo da visita foi permitir que profissionais da imprensa e partes interessadas acompanhassem a implementação do projeto e avaliassem os impactos diretos para a população afetada, especialmente crianças e idosos, com o fornecimento da nova rede de água.

O novo encanamento, com 7,5 quilômetros de extensão, conecta as usinas de dessalinização construídas pelos Emirados em Rafah, no Egito, à região de Al Mawasi, no sul de Gaza. A expectativa é beneficiar 600 mil palestinos, com uma média diária de 15 litros de água potável por pessoa — aliviando a grave escassez hídrica enfrentada pelos residentes há meses.

O projeto “Lifeline” busca mitigar o sofrimento da população submetida a interrupções frequentes no abastecimento e a altas temperaturas. Ao fornecer água potável limpa e segura, a iniciativa contribui para preservar a saúde pública e reduzir o fardo diário enfrentado pelas famílias deslocadas, privadas de uma rede funcional de água há meses.

A iniciativa amplia os esforços anteriores dos Emirados Árabes Unidos para enfrentar a crise hídrica em Gaza, que incluem a construção de usinas de dessalinização, o envio de caminhões-pipa, a escavação de poços e a manutenção das redes de abastecimento. Os Emirados também têm implementado outros projetos urgentes de infraestrutura com o objetivo de garantir apoio humanitário contínuo e atender às necessidades básicas da população.