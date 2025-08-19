Hatta passa a exportar energia para Dubai

DUBAI, 19 de agosto de 2025 (WAM) – Saeed Mohammed Al Tayer, diretor-geral e presidente da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA), anunciou o início da operação em fase de testes e da exportação de eletricidade da usina hidrelétrica reversível de Hatta para Dubai.

O anúncio foi feito durante visita ao projeto para acompanhar o andamento das etapas finais das obras. Segundo Al Tayer, a energia gerada nos testes operacionais da usina já ultrapassou 17.921 megawatts-hora.

A planta terá capacidade de produção de 250 megawatts (MW), armazenamento de 1.500 megawatts-hora e vida útil estimada em até 80 anos. A demanda máxima de eletricidade em Hatta é de cerca de 39 MW; o excedente será exportado para Dubai.

Al Tayer esteve acompanhado de Nasser Lootah, vice-presidente executivo de Geração (Energia e Água) da DEWA; Khalifa Al Bedwawi, gerente do projeto; e da equipe técnica.

Ele afirmou que a iniciativa está alinhada à visão e às diretrizes do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, para alcançar um desenvolvimento abrangente e sustentável no emirado. O projeto também reforça a Estratégia de Energia Limpa de Dubai 2050 e a Estratégia de Emissões Líquidas Zero de Carbono de Dubai 2050, que têm como meta produzir 100% da energia da cidade a partir de fontes limpas até 2050.

Durante a visita, Al Tayer percorreu o prédio da estação de geração, construído a 60 metros de profundidade, e recebeu informações sobre o funcionamento das duas principais válvulas de água da usina, cada uma com cerca de 110 toneladas. Ele também inspecionou o centro de comando e controle e acompanhou um teste operacional de bombeamento de água e geração de energia.

O roteiro incluiu ainda a barragem superior, erguida pela DEWA como parte do projeto, com área de superfície de 210 mil metros quadrados. A estrutura tem duas paredes de concreto compactado: uma principal, com 72 metros de altura e 225 metros de comprimento, e uma secundária, com 37 metros de altura. A capacidade de armazenamento é de cerca de 5,3 milhões de metros cúbicos de água (1,166 bilhão de galões).

Al Tayer destacou que a hidrelétrica de Hatta, que recebeu investimento aproximado de 1,42 bilhão de dirhams, integra os esforços da DEWA para diversificar a produção de energia a partir de fontes renováveis e limpas em Dubai. Entre as tecnologias em uso estão painéis solares fotovoltaicos, energia solar concentrada e armazenamento em baterias.

O projeto foi concebido para gerar eletricidade a partir da água armazenada na represa de Hatta e na barragem superior, com eficiência de reversão de 78,9%. Ele utiliza a energia potencial da água acumulada na barragem superior, que é convertida em energia cinética ao fluir por um túnel subterrâneo de 1,2 quilômetro.

Essa energia cinética movimenta as turbinas, transformando energia mecânica em elétrica, que pode ser injetada na rede da DEWA em até 90 segundos para atender à demanda.

Para armazenar energia, a eletricidade limpa gerada no Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum será utilizada para bombear novamente a água até a barragem superior, convertendo energia elétrica em energia cinética no processo.