Presidente do Parlamento Árabe diz que Emirados são modelo global em ajuda humanitária

CAIRO, 19 de agosto de 2025 (WAM) — Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, presidente do Parlamento Árabe, elogiou os esforços pioneiros dos Emirados Árabes Unidos no campo humanitário, sob a liderança do presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Segundo ele, o país consolidou bases sólidas para a sustentabilidade da ação humanitária, colocando-a entre suas prioridades estratégicas.

Al Yamahi destacou que essa postura reflete o compromisso dos Emirados em promover a solidariedade nos níveis regional e internacional, consolidando sua posição como pilar essencial e modelo global no avanço das iniciativas humanitárias.

Em declaração por ocasião do Dia Mundial Humanitário, o presidente do Parlamento Árabe afirmou que os Emirados representam um exemplo notável no trabalho de assistência e socorro, com iniciativas e doações que alcançam países de todo o mundo, sem discriminação. Essa abordagem, segundo ele, reflete os valores autênticos e os princípios que fazem parte da história nacional e do patrimônio árabe e islâmico.

Ele explicou que esses esforços nobres se baseiam no legado humanitário do fundador dos Emirados Árabes Unidos, o xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, que fez da solidariedade um dos pilares do desenvolvimento nacional. Atualmente, a liderança do país dá continuidade a esse caminho com ainda mais eficácia, exercendo papel de destaque nas ações humanitárias globais.

Al Yamahi afirmou ainda que os Emirados, graças a esse compromisso duradouro, conquistaram uma posição de liderança entre os maiores doadores mundiais de ajuda humanitária e para o desenvolvimento. Acrescentou que as iniciativas do país vão além da resposta imediata a crises e desastres, abrangendo também projetos de longo prazo nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.