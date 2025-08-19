Ras Al Khaimah lidera boom imobiliário regional como um dos mercados de crescimento mais rápido

Ras Al Khaimah, 19 de agosto de 2025 (WAM) – O emirado de Ras Al Khaimah vive um crescimento sem precedentes no setor imobiliário, consolidando-se rapidamente como um dos mercados de propriedades que mais avançam nos Emirados Árabes Unidos. O movimento é impulsionado pela liderança visionária do xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah.

O emirado avança de forma consistente na transformação de sua paisagem urbana e na construção de uma economia diversificada e resiliente. Isso faz parte de uma estratégia ambiciosa voltada para o planejamento urbano sustentável, a melhoria da qualidade de vida de cidadãos e residentes e a execução de projetos de padrão internacional.

Nos últimos três anos, o emirado registrou aumentos expressivos nas vendas e nos preços de imóveis, apoiados por empreendimentos de destaque nos setores de hotelaria, comércio e habitação. O crescimento populacional — previsto para passar de 400 mil para 650 mil habitantes até 2030 — deve gerar demanda por cerca de 45 mil novas unidades residenciais.

Esse crescimento sustentado tem como base uma economia diversificada, legislação favorável a investidores e a chegada de grandes incorporadoras globais como Emaar, Aldar e Ellington Properties, ao lado de líderes locais como Marjan, Al Hamra e RAK Properties.

No centro dessa transformação está a Ilha Al Marjan, destino costeiro de destaque que avança rapidamente sob a liderança do engenheiro Abdulla Al Abdooli, diretor-presidente da Marjan. O local abriga marcas de hotelaria de luxo como Wynn, JW Marriott, Nobu, Missoni e The Address.

Como parte dos planos de expansão, a Marjan desenvolve o “RAK Central”, o mais novo polo econômico de uso misto do emirado, que contará com um complexo integrado de atividades empresariais, residenciais e de lazer. O empreendimento deve se tornar um dos maiores distritos comerciais dos Emirados do Norte, com escritórios de padrão internacional (Grade A) e práticas de construção sustentável em linha com a Visão Ras Al Khaimah 2030.

Já a Al Hamra Real Estate Development, sob a liderança do diretor-presidente Benoy Kurien, continua a elevar o padrão de vida integrada com seu projeto emblemático “Al Hamra Village”, que reúne mais de 4 mil unidades residenciais e um campo de golfe, servindo a uma comunidade vibrante de mais de 10 mil moradores. A empresa também conduz projetos importantes como o Waldorf Astoria Residences, Falcon Island, Al Hamra Waterfront e o “Manar Mall”, maior e mais icônico centro de compras do emirado.

Na orla marítima, a RAK Properties fortalece a frente costeira com o projeto “Mina”, que já inclui resorts premiados como o Anantara Mina Ras Al Khaimah e o InterContinental Ras Al Khaimah. O desenvolvimento se prepara para receber novas unidades como o Nikki Beach, o Staybridge Suites e o futuro hotel Four Seasons.

Abdulaziz Abdullah Al Zaabi, presidente da RAK Properties, afirmou: “A visão de Ras Al Khaimah agora se torna realidade. Estamos criando um ambiente vibrante e sustentável que atrai investimentos globais sem abrir mão da preservação da cultura e do patrimônio natural do nosso emirado.”

Sameh Muhtadi, diretor-presidente da RAK Properties, acrescentou que Ras Al Khaimah recebe atenção internacional sem precedentes graças aos esforços excepcionais dos últimos dois anos, expressando confiança na continuidade do ritmo de crescimento.

O avanço do setor imobiliário de Ras Al Khaimah se apoia em infraestrutura robusta, que inclui oito hospitais — entre eles o moderno RAK Hospital — e um sistema de ensino atualizado, com escolas privadas reguladas pelo Departamento de Conhecimento de Ras Al Khaimah. O emirado também figura consistentemente entre os lugares mais seguros do mundo, reforçando seu apelo como destino de vida e estabilidade.

O turismo é outro pilar vital do desenvolvimento local. Em 2024, Ras Al Khaimah registrou recorde ao receber 1,28 milhão de visitantes, atraídos por atrações como a Jais Flight — a maior tirolesa do mundo —, o Bear Grylls Explorers Camp e o restaurante “1484 by Puro”, o mais alto em altitude dos Emirados Árabes Unidos.

A RAK Hospitality Holding, sob comando da diretora-presidente Alison Grinnell, tem papel estratégico nesse setor, ampliando a integração entre turismo e hotelaria por meio de aquisições de hotéis e serviços inovadores.

Líderes do setor concordam que Ras Al Khaimah é hoje um dos mercados que mais crescem na região, com apartamentos à beira-mar, vilas de luxo, comunidades de golfe e polos de estilo de vida que seguem atraindo investidores e moradores. A Visão 2030 do emirado continua a ser o eixo dessa evolução, com uma estratégia inclusiva e sustentável que coloca as pessoas no centro do progresso.

Com a chegada de novos incorporadores, investidores e residentes de várias partes do mundo, Ras Al Khaimah se posiciona como verdadeiro modelo de cidades inteligentes, comunidades vibrantes e qualidade de vida baseada em oportunidades.