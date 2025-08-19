Documentário mostra atuação da Dubai Humanitarian como maior centro logístico humanitário do mundo

Dubai, 19 de agosto de 2025 (WAM) – A Dubai Humanitarian, maior centro logístico humanitário do mundo, lançou o documentário Coming Together: The Dubai Humanitarian Story. O filme mostra, nos bastidores, como funciona a principal plataforma global de resposta a emergências.

A produção destaca as rápidas intervenções da Dubai Humanitarian em crises que vão de enchentes devastadoras no Paquistão ao conflito em andamento na Faixa de Gaza. O documentário mostra como o hub reúne agências da ONU, ONGs internacionais e parceiros governamentais para coordenar operações de salvamento em tempo real.

Um dos pontos centrais é a dimensão das operações: são 150 mil metros quadrados de armazéns doados pelo xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai. O espaço garante que suprimentos vitais, como vacinas, kits de saúde e água potável, cheguem a zonas de crise em poucas horas.

O filme também evidencia a contribuição dos parceiros da Dubai Humanitarian, como o Programa Mundial de Alimentos da ONU e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), além de órgãos de apoio logístico como a Alfândega de Dubai e a Emirates Airline. Essa cooperação assegura que as operações sejam rápidas, integradas e escaláveis.

A experiência conjunta desses parceiros em liberação aduaneira, logística e transporte aéreo foi decisiva para superar alguns dos desafios humanitários mais complexos e garantir que a ajuda chegue em tempo recorde. O documentário ainda mostra o lado humano dessas operações, com a dedicação de trabalhadores humanitários, agentes alfandegários e tripulações aéreas que atuam juntos para levar esperança a comunidades em crise.

Giuseppe Saba, diretor-presidente da Dubai Humanitarian, afirmou: “A Dubai Humanitarian é mais que um hub logístico – é um elo vital para o mundo. Este filme mostra o que é possível quando há união global e quando os Emirados Árabes Unidos lideram com propósito.”

Ele acrescentou: “O ano de 2025 continua a trazer desafios extraordinários. Ao lado de nossos parceiros da ONU e de outras organizações de ajuda, a Dubai Humanitarian facilitou a entrega de mais de 179,2 milhões de dirhams em assistência a 81 países apenas no primeiro semestre do ano, com destaque para demandas de abrigo e saúde. Mantemos firme o compromisso de apoiar a comunidade humanitária internacional na proteção dos mais vulneráveis.”

Sajeda Shawa, chefe do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) nos Emirados, declarou: “Precisamos garantir que a ajuda seja prestada de acordo com os princípios humanitários, sem discriminação e com plena igualdade. Ser a voz de quem não pode falar por si não é um luxo. É uma responsabilidade, uma honra e um chamado para toda a vida.”

A Dubai Humanitarian opera um banco de dados logístico único, baseado em inteligência artificial, que oferece análises em tempo real, previsão de demanda e visibilidade de estoques em diferentes fusos horários. O sistema permite antecipar necessidades, evitar oscilações de preços e preparar respostas a picos sazonais, como o aumento de demanda por abrigo durante os monções em Bangladesh.

A localização estratégica do centro, a apenas dez minutos do Porto de Jebel Ali e do Aeroporto Internacional Al Maktoum, permite que a ajuda chegue a dois terços da população mundial em áreas de risco em quatro a oito horas. Com a expansão do banco de dados para 11 hubs, uma fatia maior da ajuda será obtida localmente, o que reduzirá emissões de carbono e acelerará as entregas.

De janeiro a junho de 2025, a Dubai Humanitarian distribuiu assistência avaliada em mais de US$ 48,8 milhões para 81 países. O apoio em saúde somou quase US$ 14 milhões, incluindo equipamentos médicos, itens farmacêuticos e insumos essenciais. Já a ajuda em água e saneamento alcançou US$ 1 milhão, com fornecimento de galões, baldes e recipientes.

Quase um terço da ajuda, próximo de US$ 15 milhões, foi destinado a necessidades de abrigo, com mais de 937 mil itens como barracas e kits de inverno.

Em junho de 2025, o valor total de estoque disponível no hub era de US$ 208,1 milhões. Entre os marcos do semestre esteve a 25ª ponte aérea para Gaza, em abril, que entregou 56,8 toneladas de suprimentos médicos críticos avaliados em mais de US$ 1 milhão (4,3 milhões de dirhams), fornecidos pela Organização Mundial da Saúde, no aeroporto de El Arish, Egito.

O documentário, lançado no Dia Mundial Humanitário (19 de agosto), já está disponível no canal da Dubai Humanitarian no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cjKME2Sj3-c.