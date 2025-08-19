Emirados Árabes Unidos enviam ajuda a Montenegro para combater incêndios florestais

ABU DHABI, 19 de agosto de 2025 (WAM) – Sob orientação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, uma equipe do país foi enviada para apoiar os esforços de combate aos incêndios florestais em Montenegro.

Um avião de combate a incêndios, equipado com materiais e suprimentos essenciais, partiu de Abu Dhabi na segunda-feira (18/08) com destino a Podgorica, capital de Montenegro, para se integrar à resposta de emergência às queimadas.

As diretrizes do presidente refletem a solidariedade da liderança e do povo dos Emirados Árabes Unidos com o governo e a população de Montenegro diante da crise sem precedentes provocada pelos incêndios florestais.