Emirados Árabes Unidos conduzem 75ª entrega aérea de ajuda à Faixa de Gaza

GAZA, 19 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos continuam a prestar assistência humanitária ao povo palestino na Faixa de Gaza e realizaram o 75º lançamento aéreo de ajuda no âmbito da operação “Pássaros da Bondade”. A ação foi realizada em cooperação com a Jordânia e contou com a participação da Alemanha, Itália, França, Países Baixos, Singapura e Indonésia.

A remessa incluiu alimentos essenciais preparados com o apoio de instituições e organizações beneficentes dos Emirados, com o objetivo de atender às necessidades urgentes da população diante das severas condições humanitárias que persistem na região.

Com a conclusão desta operação, o total de ajuda entregue por via aérea ultrapassa quatro mil toneladas de alimentos e suprimentos básicos, reafirmando o compromisso inabalável dos Emirados Árabes Unidos com o apoio ao povo palestino.

As iniciativas reforçam o papel de destaque dos Emirados nos esforços internacionais de assistência humanitária, mobilizando a cooperação regional e global e consolidando a política nacional de solidariedade voltada para o alívio do sofrimento das populações atingidas por crises.