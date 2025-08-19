Emirados Árabes Unidos lançam primeira Missão Social Juvenil dentro da operação de apoio a Gaza

AL ARISH, 19 de agosto de 2025 (WAM) — A Autoridade Federal da Juventude dos Emirados Árabes Unidos lançou o primeiro grupo de participantes do Programa de Missões Sociais Juvenis, no âmbito do Eixo Humanitário da operação Chivalrous Knight 3, em Al Arish, no Egito. A ação integra os esforços contínuos dos Emirados em apoio ao povo palestino.

O grupo inicial foi apresentado na presença do ministro de Estado para Assuntos da Juventude, Sultan Saif Al Neyadi, em ocasião que coincidiu com o Dia Mundial Humanitário. O ministro se reuniu com os jovens em campo e elogiou o espírito elevado e a disposição deles em contribuir para os esforços humanitários representando os Emirados em uma das regiões mais afetadas por crises no mundo.

Falando em Al Arish, Al Neyadi afirmou que os Emirados acreditam que o trabalho humanitário deve ser incutido nas novas gerações, conforme a visão da liderança de capacitar a juventude como embaixadora da solidariedade e da paz global. "Com iniciativas como o Programa de Missões Sociais Juvenis, buscamos preparar quadros do país aptos a representar os valores dos Emirados e a apoiar comunidades ao redor do mundo de forma sustentável e solidária, refletindo a imagem e o prestígio internacional emiradenses.”

O ministro acrescentou que os jovens desta missão são um exemplo notável de uma geração que carrega uma profunda responsabilidade humanitária, incorporando os valores dos Emirados de solidariedade e generosidade. "A participação deles na operação demonstra sua prontidão para estar na linha de frente no apoio ao povo palestino e na entrega de ajuda a quem mais precisa, com espírito de iniciativa, responsabilidade e genuína dedicação à pátria e aos seus princípios humanitários”, afirmou.

Rashid Ghanem Al Shamsi, diretor do setor de Empoderamento da Autoridade Federal da Juventude, afirmou que o lançamento do primeiro grupo do programa representa um esforço contínuo para construir um modelo integrado de capacitação dos jovens nos campos humanitário, do desenvolvimento e da cultura. Ele destacou que a iniciativa oferece ferramentas práticas e experiências reais de campo para ampliar as capacidades dos jovens e permitir que contribuam de maneira eficaz em áreas que geram impacto positivo e prosperidade para comunidades ao redor do mundo.

Segundo ele, a participação dos jovens na operação representa um marco na preparação para o trabalho de ajuda internacional. As tarefas em campo incluem a preparação de remessas de ajuda, embalagem e distribuição de alimentos, medicamentos e suprimentos hídricos, apoio às equipes logísticas e acompanhamento do gasoduto Lifeline, que fornece água a cerca de 600 mil palestinos na Faixa de Gaza. Essa vivência oferece aos jovens uma oportunidade genuína de entender os desafios do trabalho humanitário e de contribuir efetivamente para aliviar o sofrimento em áreas de crise.

As missões do grupo incluem ainda a distribuição de alimentos e assistência médica, o oferecimento de apoio psicossocial e a participação direta nos esforços de socorro, em coordenação com entidades oficiais envolvidas na operação humanitária em Gaza. A iniciativa tem como objetivo desenvolver habilidades nos jovens dos Emirados, ampliar a consciência deles sobre questões globais e necessidades humanitárias crescentes, além de abrir caminhos para sua participação em iniciativas internacionais que promovam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e reforcem o papel do país como referência na ação humanitária global.

O Programa de Missões Sociais Juvenis é uma das principais iniciativas nacionais lançadas pela Autoridade Federal da Juventude dentro do pilar “Sociedade e Valores” da Agenda Nacional da Juventude 2031. Seu propósito é preparar a juventude para participar de missões humanitárias, de desenvolvimento e culturais, fortalecendo a presença global dos Emirados e formando uma nova geração de embaixadores da solidariedade.