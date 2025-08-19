Equipe dos Emirados atua para conter incêndios florestais na Albânia

TIRANA, 19 de agosto de 2025 (WAM) — A equipe de resgate dos Emirados Árabes Unidos segue conduzindo operações avançadas para combater os incêndios florestais em diversas regiões da Albânia, com alta eficácia em campo. Até o momento, os agentes realizaram 19 missões especializadas com o uso de dois helicópteros Black Hawk.

As operações resultaram em 406 lançamentos precisos de água sobre focos ativos de incêndio, o que tem contribuído significativamente para conter as chamas e evitar a propagação do fogo.

Esses esforços excepcionais são realizados apesar dos grandes desafios enfrentados pela equipe em campo, como as temperaturas extremamente elevadas e o terreno acidentado das áreas atingidas. As operações ocorrem em estreita cooperação e coordenação contínua com as autoridades competentes da Albânia.

A equipe iniciou sua missão na última segunda-feira (11/08) na região da floresta de Gramsh e arredores, em cumprimento às orientações do presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que determinou apoio à Albânia no controle dos incêndios florestais.

Reuniões de coordenação continuam sendo realizadas entre os representantes dos Emirados e as autoridades albanesas para definir os planos operacionais necessários, com o objetivo de acelerar o ritmo das operações de combate ao fogo. As equipes também fazem o monitoramento constante das áreas onde as chamas já foram extintas, para evitar que novos focos surjam.