RAK Properties lança novo projeto residencial em Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, 20 de agosto de 2025 (WAM) – A RAK Properties anunciou o lançamento do Solera, novo conjunto residencial de apartamentos localizado em seu destino à beira-mar, Mina.

Situado na Ilha Raha, o Solera é o primeiro empreendimento no distrito de Downtown Mina. O projeto inclui 451 unidades distribuídas em três edifícios interligados por um pódio compartilhado.

O plano diretor de Downtown Mina prevê seis comunidades residenciais, com acesso a diversas instalações e comodidades integradas ao projeto urbano de Mina.