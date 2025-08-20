Polícia de Ajman promove conscientização para motoristas de ônibus escolares

AJMAN, 20 de agosto de 2025 (WAM) – O Comando-Geral da Polícia de Ajman, por meio do Departamento de Trânsito e Patrulhamento, organizou uma palestra de conscientização para motoristas da Emirates Transport sobre segurança no trânsito e leis de trânsito, em preparação para o novo ano letivo.

A iniciativa faz parte dos esforços da Polícia de Ajman para reforçar a segurança dos estudantes e dos demais usuários das vias.

A palestra, ministrada em urdu, apresentou as diretrizes para o transporte de estudantes por ônibus, abordou infrações relacionadas a veículos pesados e destacou a importância de os motoristas zelarem pela segurança dos alunos.

Também foram distribuídos folhetos informativos em árabe e inglês aos participantes e funcionários da empresa.