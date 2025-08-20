Em Dia Mundial Humanitário, Emirados reforçam ajuda à Faixa de Gaza

GAZA, 20 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram, neste Dia Mundial Humanitário, o compromisso com a abordagem solidária iniciada pelo xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, mantendo o apoio à população da Faixa de Gaza por meio da Operação Chivalrous Knight 3. A iniciativa busca garantir suprimentos básicos em meio às condições adversas enfrentadas pelos moradores.

Desde o início da guerra, os Emirados estabeleceram uma ponte humanitária contínua por terra, mar e ar para o envio de alimentos, medicamentos e itens de socorro. A assistência inclui ainda a operação de padarias e cozinhas comunitárias que atendem milhares de famílias, além de ações para combater a fome e oferecer suporte essencial a crianças.

O país também ampliou o apoio ao setor de saúde, com o fornecimento de insumos médicos a hospitais, organizações internacionais e instituições locais. Hospitais de campanha foram instalados em Rafah e Al Arish para atendimento emergencial de feridos e pacientes.

A ajuda cobre ainda áreas de infraestrutura e serviços essenciais. Entre as ações, estão perfuração de poços, manutenção de redes de água e o lançamento do Projeto Linha de Vida para o Abastecimento de Água, criado para garantir acesso hídrico a populações deslocadas — gesto alinhado aos valores do Dia Zayed de Humanitarismo.

Apesar das dificuldades para levar ajuda à região, os Emirados mantêm o esforço humanitário. Alimentos foram adquiridos em mercados locais para apoiar famílias e manter em funcionamento as cozinhas comunitárias. A operação Pássaros da Bondade também foi lançada, reforçando o compromisso do país com a solidariedade, mesmo em contextos adversos.