Masdar registra crescimento recorde de 62% em sua carteira em 2024

ABU DHABI, 20 de agosto de 2025 (WAM) — A Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar divulgou seu 12º Relatório Anual de Sustentabilidade, destacando como a empresa consolidou sua posição como líder global em energia limpa no último ano, com crescimento recorde de capacidade e expansão de sua presença internacional por meio de grandes aquisições na Europa e nos Estados Unidos.

O relatório enfatiza os avanços contínuos da Masdar em áreas-chave da sustentabilidade, como desempenho ambiental, impacto social, práticas empresariais éticas e diversidade da força de trabalho. O documento também reforça a liderança da empresa em financiamento sustentável, com a ampliação de seu programa de títulos verdes em 2024.

A Masdar alcançou crescimento recorde de 62% em sua carteira no último ano, elevando sua capacidade operacional, em construção e em desenvolvimento avançado para 51 gigawatts (GW) — mais da metade da meta de 100 GW estabelecida para 2030.

A capacidade total de projetos operacionais e em construção quase dobrou, chegando a 32,6 GW. Os projetos em operação geraram 29.225 gigawatts-hora (GWh) de eletricidade limpa, evitando a emissão de 15,5 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Aquisições estratégicas impulsionaram o crescimento da Masdar em 2024. Com a expansão na Europa, a empresa adquiriu a grega TERNA ENERGY, em uma transação avaliada em 3,2 bilhões de euros.

Nos Estados Unidos, a Masdar comprou 50% da Terra-Gen, uma das maiores produtoras independentes de energia renovável do país. A parceria com a Terra-Gen terá papel fundamental na expansão global da capacidade da empresa e fortalecerá a colaboração entre os EUA e os Emirados Árabes Unidos no âmbito da parceria energética estratégica para uma energia acessível, confiável e sustentável.

Na Península Ibérica — outro mercado-chave para a Masdar na Europa — a empresa adquiriu a Saeta por US$ 1,4 bilhão e garantiu participação de 49% em um portfólio solar operacional de 2 GW da Endesa S.A.

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO da Masdar, afirmou que, à medida que a Masdar evolui como líder global em energia limpa, 2024 marcou um capítulo decisivo em nossa trajetória, com a expansão em mercados estratégicos, fortalecimento de nossa credibilidade financeira e avanço de iniciativas que refletem nosso compromisso com o crescimento responsável e o progresso inclusivo.

Como investidor, desenvolvedor e operador global, estamos promovendo impacto em escala nas principais geografias e ajudando a moldar o futuro da energia limpa. Continuaremos impulsionando a inovação no setor e consolidando nossa posição como parceiro preferencial de governos e comunidades em todo o mundo.”

Alinhada ao foco em diversidade, inclusão e desenvolvimento de liderança, a Masdar mantém o compromisso com a representação feminina na gestão, com mulheres ocupando 20% dos cargos de liderança. A empresa também promove o desenvolvimento urbano sustentável e o acesso inclusivo à energia em todas as regiões onde atua.