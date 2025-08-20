Emirados Árabes Unidos se consolidam como modelo na promoção da liderança feminina

DUBAI, 20 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos desenvolveram um marco abrangente para o empoderamento das mulheres, adotando uma abordagem sistemática para enfrentar desafios, ampliar oportunidades e preparar mulheres para cargos de liderança em diversos setores. Esses esforços fortaleceram a competitividade do país tanto regional quanto globalmente.

Entidades nacionais como o Conselho de Equilíbrio de Gênero dos Emirados e o Estabelecimento de Mulheres de Dubai contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento das capacidades de liderança das mulheres do país e para sua ascensão a cargos de alto escalão nos setores público e privado, em cooperação com organizações internacionais de destaque.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Mouza Mohammed Al Ghuwais Al Suwaidi, secretária-geral do Conselho de Equilíbrio de Gênero dos Emirados, afirmou que a entidade está intensificando os esforços para aumentar a participação feminina no setor privado e elevar a representação das mulheres em cargos de liderança. Segundo ela, isso vem sendo alcançado por meio de estratégias e iniciativas voltadas à criação de ambientes de trabalho inclusivos e equilibrados, em parceria com atores estratégicos dos setores público e privado.

Ela destacou que diversas empresas nacionais e internacionais com atuação nos Emirados aderiram ao “Compromisso com o ODS 5 para Acelerar a Liderança Feminina no Setor Privado dos Emirados”. As empresas se comprometeram voluntariamente a elevar a representação feminina em cargos de gerência intermediária e alta liderança para, no mínimo, 30% até 2025, no caso do primeiro grupo, e até 2028, para o segundo grupo que ingressou mais recentemente na iniciativa.

A Estratégia do Conselho de Equilíbrio de Gênero dos Emirados para 2026 visa reduzir ainda mais a desigualdade de gênero em todos os setores, melhorar a posição do país nos rankings globais de competitividade sobre igualdade de gênero e alcançar o equilíbrio de gênero em postos decisórios, além de consolidar o status dos Emirados como referência em legislações sobre equilíbrio de gênero.

Nesse contexto, os Emirados Árabes Unidos ficaram em primeiro lugar na região e em 13º no ranking global do Índice de Desigualdade de Gênero 2025, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Naeema Ahli, diretora-executiva do Estabelecimento de Mulheres de Dubai, afirmou que promover a liderança das mulheres do país continua sendo uma das principais prioridades da instituição. Ela ressaltou que a organização segue desenvolvendo e implementando programas avançados de capacitação para construir competências de liderança feminina em diversos setores, ao mesmo tempo em que prepara mulheres para posições de destaque em organizações internacionais, por meio de programas especializados desenvolvidos com instituições globais e universidades com expertise em formação executiva.

Ela acrescentou que tais programas não visam apenas fornecer às mulheres conhecimentos e habilidades de liderança contemporâneos, mas também fortalecer sua compreensão sobre as dinâmicas da liderança em ambientes de trabalho em transformação e ampliar sua autoconfiança para assumir funções decisórias.