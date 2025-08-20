EAU realizam 76º lançamento aéreo de ajuda sobre a Faixa de Gaza

GAZA, 20 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos deram continuidade ao apoio humanitário ao povo palestino na Faixa de Gaza ao realizar o 76º lançamento aéreo de ajuda no âmbito da Operação Pássaros da Bondade, parte da Operação Chivalrous Knight 3. A iniciativa ocorre em cooperação com o a Jordânia e com a participação da Alemanha, Itália, França, Países Baixos, Singapura e Indonésia.

O envio incluiu quantidades de alimentos essenciais, preparados com o apoio de instituições e organizações beneficentes emiradenses, para atender às necessidades da população em meio às duras condições humanitárias vividas na Faixa.

Com este lançamento, a ajuda entregue por via aérea no âmbito da operação ultrapassa 4.020 toneladas de alimentos e outros suprimentos básicos, reafirmando o compromisso constante dos Emirados em apoiar o povo palestino e fortalecer sua capacidade de resistência.

Essas iniciativas destacam o papel de liderança dos EAU nos esforços internacionais de assistência, ao mobilizar a cooperação regional e internacional e reforçar a vocação solidária do país para aliviar o sofrimento das populações afetadas por crises.