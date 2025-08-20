EAU expressam solidariedade ao Afeganistão e transmitem condolências por vítimas de colisão de ônibus que deixou dezenas de mortos

ABU DHABI, 20 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos manifestaram solidariedade ao Afeganistão e transmitiram suas sinceras condolências pelas vítimas do acidente de trânsito envolvendo a colisão de um ônibus, que resultou em dezenas de mortos e feridos na província de Herat, no oeste do país.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores expressou as condolências e a solidariedade dos EAU às famílias das vítimas e ao povo afegão diante da tragédia, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.