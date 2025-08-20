Seguindo orientações do presidente, EAU realizam evacuação médica urgente de pacientes e familiares de Gaza

ABU DHABI, 20 de agosto de 2025 (WAM) — Em cooperação com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os Emirados Árabes Unidos realizaram um novo voo de evacuação médica, que transportou 155 pacientes e feridos, além de seus familiares, provenientes da Faixa de Gaza. A aeronave partiu do Aeroporto Ramon, em Israel, por meio da passagem de Karam Abu Salem. Até o momento, os EAU já evacuaram 2.785 pacientes e familiares para garantir acesso a tratamento médico desde o início da crise.

O mais recente voo de evacuação ocorre por determinação do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, com o objetivo de oferecer tratamento médico a 1.000 crianças palestinas e 1.000 pacientes com câncer em hospitais do país. A iniciativa reforça o compromisso contínuo e de liderança dos Emirados em aliviar o sofrimento da população civil em Gaza e mitigar os impactos devastadores dessa crise humanitária.

Nesse contexto, Sultan Mohammed Al Shamsi, ministro adjunto das Relações Exteriores para Desenvolvimento e Organizações Internacionais e vice-presidente da Agência de Ajuda dos EAU, destacou a dedicação do país em fornecer resposta humanitária rápida, incluindo o transporte urgente de pacientes e feridos da Faixa de Gaza. Segundo ele, esses esforços refletem o apoio sólido e inabalável dos Emirados ao povo palestino, sem exceções, em consonância com o compromisso humanitário da nação de oferecer assistência imediata, apoiar a estabilidade e reduzir o sofrimento causado por guerras e conflitos.

Al Shamsi ressaltou que equipes médicas dos Emirados transferiram pacientes em estado crítico para hospitais em Abu Dhabi, enquanto outros pacientes e familiares foram acomodados na Cidade Humanitária dos Emirados, onde recebem o tratamento necessário sob supervisão de equipes médicas especializadas.

O representante também destacou que os EAU oferecem diversos tipos de apoio médico, educacional e cultural a pacientes, feridos e familiares, contribuindo para mitigar as graves consequências da crise humanitária em curso, que afeta crianças, mulheres, idosos e doentes em Gaza.

Desde o início da crise, os Emirados mantêm iniciativas humanitárias de destaque em cooperação com organismos da ONU e parceiros internacionais para reduzir os impactos catastróficos da situação e aliviar o sofrimento da população da Faixa de Gaza. Entre as medidas estão serviços médicos, fornecimento de medicamentos e equipamentos essenciais por meio do navio-hospital dos EAU ancorado no porto egípcio de Al-Arish, além da operação do hospital de campanha emiradense no sul de Gaza.

Os voos contínuos de evacuação médica fazem parte de um plano abrangente e urgente de resposta humanitária para enfrentar a crise e prestar socorro aos mais necessitados.