Lucro líquido dos bancos sul-coreanos cresce 18,4% no primeiro semestre

SEUL, 21 de agosto de 2025 (WAM) — O lucro líquido combinado dos bancos da Coreia do Sul subiu mais de 18% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2024, impulsionado por um forte aumento das receitas não relacionadas a juros, que compensaram uma leve queda nas receitas com juros, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (21).

O lucro líquido conjunto de 20 instituições financeiras alcançou 14,9 trilhões de wons (US$ 10,66 bilhões) entre janeiro e junho, um aumento de 2,3 trilhões de wons — ou 18,4% — em relação aos 12,6 trilhões de wons registrados no mesmo período do ano passado, segundo a Autoridade de Supervisão Financeira (FSS, na sigla em inglês).

A receita com juros recuou levemente, em 0,1 trilhão de wons (0,4%), somando 29,7 trilhões de wons no semestre.

De acordo com a agência estatal Yonhap, a FSS informou que a receita não relacionada a juros atingiu 5,2 trilhões de wons, um salto de 3,4 trilhões de wons (53%) no período analisado.