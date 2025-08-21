Conselho de Esportes de Dubai celebra o Dia da Mulher com caminhada no Dubai Mall

DUBAI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — O Conselho de Esportes de Dubai vai celebrar o Dia da Mulher dos Emirados, em 27 de agosto, com um evento especial de caminhada e corrida no Dubai Mall, como parte da iniciativa “Dubai Mallathon”.

Lançada sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e presidente do Conselho Executivo de Dubai, a iniciativa é uma atividade comunitária aberta a mulheres de todas as nacionalidades e níveis de condicionamento físico.

O conselho convidou todas as mulheres a participarem da atividade em comemoração ao Dia da Mulher. A celebração é realizada por iniciativa da xeica Fatima bint Mubarak, "a Mãe da Nação", presidente da União Geral das Mulheres (GWU), do Conselho Supremo para a Maternidade e a Infância, e do Conselho Supremo da Fundação para o Desenvolvimento da Família (FDF), sob o lema “De mãos dadas, celebramos 50 anos”, marcando o 50º aniversário da fundação da União Geral das Mulheres.

As comemorações representam uma homenagem nacional à parceria comunitária e às conquistas contínuas das mulheres ao longo de cinco décadas, reforçando a visão dos Emirados Árabes Unidos de promover a solidariedade nacional e destacar o papel essencial das mulheres no desenvolvimento do país.

A iniciativa “Dubai Mallathon” vai além do Dubai Mall, com atividades realizadas diariamente em nove dos principais centros comerciais de Dubai.

Para incentivar a participação da comunidade, foram definidos percursos internos, seguros e totalmente equipados, para a prática de caminhada e corrida.