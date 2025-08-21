Ministério da Educação Superior lança sistema unificado para regular formação prática dos alunos

ABU DHABI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — O Ministério da Educação Superior e Pesquisa Científica dos Emirados Árabes Unidos publicou uma resolução ministerial, que estabelece um sistema regulatório unificado para os programas de estágio prático em instituições de ensino superior. A medida visa alinhar os resultados acadêmicos às exigências do mercado de trabalho e garantir a qualidade e a efetividade das experiências práticas oferecidas aos estudantes.

A nova decisão institui um sistema integrado de governança que alinha a formação prática às prioridades de desenvolvimento nacional, promovendo maior transparência, responsabilidade e qualidade no ensino superior.

Mohammed Al Mualla, subsecretário do Ministério da Educação Superior e Pesquisa Científica (MoHESR, na sigla em inglês), afirmou que a decisão reforça o compromisso da pasta com o avanço do treinamento prático, assegurando que os graduados adquiram competências alinhadas aos principais setores econômicos.

Ele declarou que o treinamento prático faz a ponte entre a teoria e a experiência real, proporcionando aos estudantes as habilidades necessárias para ter sucesso e inovar no mercado de trabalho. "A resolução estabelece estruturas claras de governança, garantindo que os programas ofereçam formação prática estruturada e voltada para preparar os alunos para o futuro”, disse.

Al Mualla acrescentou que o novo marco regulatório fortalece a cooperação entre as instituições de ensino superior e os provedores de treinamento dos setores público e privado, assegurando uma formação de alta qualidade, segura e envolvente, sob supervisão experiente. "A medida estabelece mecanismos eficazes de fiscalização para garantir resultados concretos, preparando os graduados com o conhecimento e as competências práticas necessárias para contribuir com o desenvolvimento sustentável do país.”

A decisão define obrigações claras para que as instituições de ensino superior reforcem a governança dos programas de treinamento prático. O texto enfatiza a cooperação com os provedores de treinamento para assegurar que os programas atendam às necessidades dos estudantes e às metas institucionais; garanta ambientes de treinamento seguros e adequados; e exija que os supervisores — tanto nas instituições quanto nos locais dos provedores — sejam qualificados, experientes e capazes de avaliar com eficácia o desempenho dos alunos.

Além disso, a resolução determina que as instituições desenvolvam planos de treinamento claros, formalizem acordos com os provedores e acompanhem o desempenho dos estudantes por meio de avaliações intermediárias e finais, bem como de visitas de campo. Os órgãos competentes também deverão manter registros completos, apresentar relatórios detalhados e aplicar mecanismos rigorosos de supervisão nos programas de formação prática.

A medida está alinhada à visão dos Emirados Árabes Unidos de consolidar uma economia competitiva, inovadora e baseada no conhecimento, em conformidade com as melhores práticas internacionais no campo da educação superior. O objetivo é preparar graduados aptos a se destacar profissionalmente, liderar em diversos setores, contribuir com um futuro sustentável para o país e competir em níveis regional e internacional.