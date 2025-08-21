Autoridade de Aviação Civil emite nova regulamentação sobre gestão de crises em aeródromos

ABU DHABI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — A Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA, na sigla em inglês) publicou oficialmente sua nova Regulamentação de Aviação Civil (CAR) sobre Gestão de Crises em Aeródromos. Trata-se de uma norma personalizada criada para transformar a forma como os aeródromos se preparam, respondem e se recuperam de crises, emergências e interrupções operacionais.

Desenvolvida em estreita colaboração com os aeroportos dos Emirados Árabes Unidos e com base nas melhores práticas internacionais, a regulamentação estabelece uma estrutura holística, integrada e proativa para a gestão de crises em aeródromos.

A medida representa uma mudança estratégica em relação aos modelos tradicionais, reativos e compartimentados, adotando uma abordagem coordenada e orientada por desempenho que busca aprimorar a segurança, a continuidade dos negócios e a excelência operacional em todo o setor da aviação.

Saif Mohammed Al Suwaidi, diretor-geral da GCAA, afirmou que a regulamentação reflete o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com uma liderança proativa no setor da aviação. "Nossos aeródromos não apenas estarão mais bem preparados para enfrentar crises, como também sairão delas mais fortes e coesos.”

A nova norma estabelece um padrão global para a gestão de desafios complexos e em constante evolução, como pandemias e desastres naturais. Ela exige planejamento abrangente para crises, coordenação entre agências, treinamento contínuo e integração da tomada de decisões baseada em riscos às operações diárias.

Aqeel Al Zarouni, diretor-geral adjunto de Assuntos de Segurança da Aviação, explicou que a regulamentação foi elaborada após amplas consultas com operadores aeroportuários e partes interessadas do setor aéreo. “As contribuições desses agentes foram fundamentais para moldar uma norma que fosse ao mesmo tempo prática e escalável”, disse.

Al Zarouni acrescentou: “É um passo voltado para o futuro, que posiciona os aeródromos dos Emirados entre os líderes globais em padrões de resiliência.”

O avanço estratégico deve reforçar ainda mais a reputação dos Emirados Árabes Unidos como um centro de aviação seguro, resiliente e inovador, oferecendo um modelo de referência para reguladores e operadores em todo o mundo.