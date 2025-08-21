Departamento de Habilitação Governamental lança 2ª edição do Prêmio Experiência Sem Esforço do Cliente em Abu Dhabi

ABU DHABI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — Sob o patrocínio do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe-herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, o Departamento de Habilitação Governamental de Abu Dhabi (DGE) lançou oficialmente a segunda edição do Prêmio Experiência Sem Esforço do Cliente.

A premiação reconhece órgãos e empresas que transformaram a jornada do usuário por meio de serviços proativos, integrados e sem fricção. Também busca promover uma cultura de melhoria contínua, incentivando entidades do governo de Abu Dhabi a reduzir burocracia, aumentar a satisfação e oferecer soluções que atendam a necessidades reais.

A segunda edição marca um avanço importante na transformação da experiência do cliente no emirado, agora com participação ampliada para serviços personalizados redesenhados de forma independente a partir do modelo de Experiência Sem Esforço do Cliente de Abu Dhabi. Com apoio reforçado por meio de treinamentos, oficinas e guias práticos, as entidades públicas locais estão mais capacitadas para conduzir suas próprias jornadas de transformação.

O prêmio reflete a consolidação de um ecossistema de experiência do cliente mais desenvolvido, escalável e descentralizado, com foco no desenvolvimento de competências e na responsabilidade compartilhada entre os órgãos governamentais. A iniciativa dá continuidade à base criada na primeira edição, fortalecida pelos manuais e ferramentas de design lançados desde então.

Ahmed Al Kuttab, presidente do Departamento de Habilitação Governamental, afirmou: “A segunda edição do Prêmio Experiência Sem Esforço do Cliente em Abu Dhabi reafirma nosso compromisso de reconhecer e fortalecer as entidades governamentais que oferecem serviços inovadores e integrados, capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas e das empresas. O sucesso da primeira edição é prova clara da liderança de Abu Dhabi na reinvenção das experiências de governo em escala global.”

Saeed Al Mulla, diretor executivo de Experiência do Cliente no DGE, destacou: “Esses prêmios reforçam a ambição de Abu Dhabi de liderar em experiência do cliente ao consolidar uma cultura de inovação e excelência em serviços em todo o governo. Ao celebrar iniciativas colaborativas e visionárias, promovemos serviços integrados, eficientes e centrados no ser humano, que refletem as necessidades e aspirações da nossa comunidade diversa.”

A iniciativa integra a estratégia mais ampla do Programa de Experiência Sem Esforço do Cliente de Abu Dhabi, que já trouxe resultados concretos para a população. Ao simplificar milhares de processos administrativos, o programa reduziu em cerca de 400 mil as visitas a centros de atendimento e diminuiu em 64% os pedidos de clientes — o que se traduz em serviços mais rápidos, menos papelada e menos filas, elevando a satisfação a padrões internacionais.

A estratégia segue redefinindo os serviços públicos por meio de tecnologias de ponta e de um compromisso com o design de serviços proativos, eficientes e descomplicados. O objetivo também é fortalecer os profissionais da linha de frente, consolidando Abu Dhabi como referência global na oferta de serviços públicos centrados no cidadão e preparados para o futuro.