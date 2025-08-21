Masdar recebe rating de crédito ‘AA-’ com perspectiva estável pela S&P Global Ratings

ABU DHABI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — A Masdar recebeu da S&P Global Ratings a classificação de crédito ‘AA-’ com perspectiva estável, reforçando sua posição como líder global em energia limpa.

O novo rating reflete a presença diversificada da empresa em diferentes mercados, suas fortes perspectivas de crescimento e políticas financeiras disciplinadas, incluindo a destinação de recursos captados por meio de títulos verdes para financiar a construção de novos projetos.

Com classificações de alto nível já obtidas junto à Moody’s (A1), Fitch (AA-) e agora S&P (AA-), a Masdar segue reconhecida como uma das companhias de energia renovável mais financeiramente sólidas do mundo. Isso permite à empresa avançar em sua expansão responsável e entregar progresso inclusivo em mercados internacionais estratégicos.

A avaliação também é sustentada pelo forte apoio de seus três acionistas — Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Mubadala Investment Company e Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) —, além do respaldo do governo de Abu Dhabi.