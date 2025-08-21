Emirados Árabes Unidos conduzem 77º lançamento aéreo de ajuda humanitária sobre a Faixa de Gaza

GAZA, 21 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos continuam prestando apoio humanitário ao povo palestino na Faixa de Gaza, tendo realizado o 77º lançamento aéreo de ajuda por meio da operação Pássaros da Bondade. A iniciativa é em cooperação com a Jordânia e com a participação de Alemanha, França, Holanda, Singapura e Indonésia.

A remessa incluiu alimentos essenciais preparados com o apoio de instituições e organizações de caridade dos Emirados, com o objetivo de atender às necessidades da população diante das graves condições humanitárias enfrentadas na Faixa de Gaza. Com a conclusão desta operação, o total de ajuda lançada por via aérea ultrapassa 4.028 toneladas de alimentos e outros suprimentos essenciais.