Liga Árabe condena aprovação de plano de assentamentos por Israel

CAIRO, 21 de agosto de 2025 (WAM) — A Liga dos Estados Árabes condenou veementemente o plano aprovado pelo governo israelense na região conhecida como E1, a leste de Jerusalém, alertando que a medida representa uma ameaça real às perspectivas de concretização da solução de dois Estados e ao estabelecimento de um Estado palestino.

Em comunicado, o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, afirmou que o projeto de assentamento divide a Cisjordânia e compromete a continuidade territorial do futuro Estado palestino. Ele classificou a iniciativa como um antigo objetivo da direita israelense, que visa impedir a criação de um Estado palestino.

Aboul Gheit reforçou a necessidade de a comunidade internacional enfrentar esse projeto de assentamento, que considerou perigoso, sublinhando que proteger a solução de dois Estados deve ser uma prioridade global — especialmente porque a alternativa seria a perpetuação da violência e da instabilidade na região.

O secretário-geral afirmou ainda que a aprovação do plano por Israel evidencia mais uma vez o caráter profundamente expansionista do grupo que atualmente comanda o país.