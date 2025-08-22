Pinóquio chega ao Teatro Al Qasba em Sharjah

SHARJAH, 22 de agosto de 2025 (WAM) – A Autoridade de Investimento e Desenvolvimento de Sharjah (Shurooq) continua a fortalecer a posição do emirado como polo de cultura e entretenimento familiar por meio de seu destino emblemático, o Al Qasba, que sediará a consagrada produção teatral Pinóquio de 29 a 31 de agosto no teatro “Masrah Al Qasba”.

A encenação ocorre após o grande sucesso de Cinderela, que abriu a temporada 2025 do teatro no início do ano, atraindo grandes plateias e elogios da crítica. Apresentado em colaboração com a H2 Productions, o espetáculo reinventa a atemporal história de Pinóquio, levando o público a uma jornada repleta de desafios, humor e lições valiosas.

O público será envolvido pelo cenário vibrante, figurinos coloridos e atuações marcantes que dão vida a esse clássico, combinando música, teatro e espetáculo visual de uma forma que encanta tanto crianças quanto adultos.

Com sua programação teatral, o Masrah Al Qasba mantém um calendário anual de produções de nível internacional que aliam entretenimento e educação, reforçando a reputação de Sharjah como destino de destaque em turismo cultural e familiar. Após Pinóquio, o público poderá assistir em outubro à comédia interativa Volta ao Mundo em 80 Dias e, em dezembro, ao encantador conto de fadas Branca de Neve e os Sete Anões.

Com cada produção marcada por direção artística de excelência, narrativa envolvente e recursos cênicos inovadores, o teatro em Al Qasba segue como pilar da missão da Shurooq de oferecer experiências que inspiram, divertem e reúnem famílias.