Inflação básica do Japão desacelera em julho

TÓQUIO, 22 de agosto de 2025 (WAM) – A inflação básica do Japão desacelerou pelo segundo mês consecutivo em julho, mas permaneceu acima da meta de 2% do banco central.

O índice nacional de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), que exclui itens de alimentos frescos, subiu 3,1% em julho em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pelo governo nesta sexta-feira (22/08). O resultado superou a mediana das projeções de mercado, que apontava para alta de 3,0%.

O avanço foi menor que o aumento de 3,3% registrado em junho, reflexo principalmente do efeito de base ligado à alta nos preços de energia no ano passado.

Os preços de energia recuaram 0,3%, a primeira queda anual desde março do ano passado. Já a inflação de alimentos, excluídos os produtos frescos mais voláteis, acelerou para 8,3% em julho, ante 8,2% em junho.