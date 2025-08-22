Emirados Árabes Unidos reforçam combate ao crime organizado com extradição de dois fugitivos internacionais para França e Bélgica

ABU DHABI, 22 de agosto de 2025 (WAM) — O Ministério do Interior extraditou dois fugitivos internacionais para as autoridades da França e da Bélgica após suas prisões pela Polícia de Dubai, com base em alertas emitidos pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol, na sigla em inglês).

Um dos indivíduos está entre os mais procurados pelas autoridades francesas por acusações de tráfico de drogas em uma rede criminosa organizada que atua em vários países europeus, na qual ele ocupava o cargo de principal assistente do líder da organização. O outro é considerado um dos mais procurados pelas autoridades belgas por envolvimento em casos relacionados ao tráfico de drogas e à atuação em uma quadrilha criminosa que opera na Bélgica.

O Ministério do Interior afirmou que essas duas operações refletem o compromisso dos Emirados Árabes Unidos no combate ao crime organizado transnacional e reforçam a dedicação do país à cooperação internacional com diversas nações amigas e parceiras, contribuindo para a consolidação da justiça e o fortalecimento da segurança e da estabilidade, tanto em nível regional quanto internacional.